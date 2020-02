Daimler lijdt onder kosten dieselschandaal

Door het dieselschandaal en oplopende kosten voor de productie van elektrische auto’s heeft de Duitse autofabrikant Daimler de slechtste prestatie in de afgelopen decennia neergezet. Het moederconcern van Mercedes-Benz was vorig jaar goed voor een nettowinst van 2,7 miljard euro, tegen een nettowinst van 7,6 miljard euro in 2018.

Daimler had begin dit jaar al gewaarschuwd dat de kosten voor onder meer terugroepacties vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto’s waren opgelopen tot 1,5 miljard euro. Ook maakt de fabrikant extra kosten om auto’s van de band te laten rollen die voldoen aan de nieuwe CO2-regelgeving in de Europese Unie. Het autoconcern snijdt ter compensatie van die kosten fors in het werknemersbestand. Duizenden banen verdwijnen de komende jaren, maakte Daimler al eerder bekend.