‘Daimler heeft geen staatssteun nodig’

De Duitse automaker Daimler heeft ondanks de huidige coronacrisis geen staatssteun nodig, hoewel de productie bij sommige fabrieken stilligt. Dat zei topman Ola Källenius tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Volgens de Zweed kan het moederconcern van Mercedes-Benz onder meer vertrouwen op zijn sterke orderboek van voor de crisis.

Daimler zag zich onlangs genoodzaakt een fabriek in de Verenigde Staten stil te leggen. Daartegenover staan alweer de heropening van fabrieken in China. De vraag naar auto’s in die belangrijke markt is volgens de Daimler-baas weer aan het aantrekken.

Källenius zegt ook voortdurend overleg te voeren met zijn leveranciers. Tot nu toe was er volgens hem geen geval bekend waarin liquiditeit een probleem was.