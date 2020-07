Daimler gaat nog verder in kosten snijden door crisis

Het Duitse autoconcern Daimler gaat nog verder in de kosten snijden vanwege de coronacrisis. Dat verklaarde topman Ola Källenius van het moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die virtueel wordt gehouden. Het is de eerste algemene vergadering onder leiding van de Zweedse Källenius sinds hij in mei vorig jaar het roer overnam van Dieter Zetsche.

Källenius kwam niet met concrete details, maar zei wel dat er constructief overleg wordt gevoerd met vertegenwoordigers van werknemers. Daimler was voor de virusuitbraak al bezig duizenden banen te schrappen, maar er wordt gevreesd dat nog duizenden banen extra kunnen komen te vervallen bij het bedrijf uit Stuttgart. Vorige week verklaarde Källenius al dat bij Daimler ook flink zou worden gaan gesneden in de beloningen van topmanagers.

Verder zei de Daimler-topman dat er gesprekken worden gevoerd over de verkoop van de Smart-fabriek in het Franse Hambach. Die fabriek kan mogelijk worden verkocht aan het Britse autobedrijf Ineos Automotive, dat daar zijn nieuwe Grenadier-terreinwagen zou willen gaan bouwen.

Het bedrijf maakte verder bekend dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van het merk Mercedes-Benz met 19 procent was gedaald naar circa 870.000 auto’s vergeleken met een jaar eerder. Daimler zag al wel verbetering in juni.

Verder kelderde de truckverkoop van Daimler in de eerste helft met 38 procent tot 150.000 vrachtwagens. In de afgelopen weken zag Daimler ook tekenen van verbetering bij de truckbestellingen.