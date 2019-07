Daimler duikt diep in het rood

Het Duitse autoconcern Daimler is in het tweede kwartaal van dit jaar diep in de rode cijfers gedoken als gevolg van tegenvallende autoverkopen. Het nettoverlies kwam uit op 1,2 miljard euro vergeleken met een winst van 1,8 miljard in dezelfde periode vorig jaar, maakte het moederbedrijf van Mercedes-Benz bekend.

Daimler verkocht in het afgelopen kwartaal 821.666 auto’s, ruim 11.000 minder dan vorig jaar. De omzet nam wel toe tot 42,7 miljard euro. Het operationele verlies kwam uit 1,6 miljard euro. Daimler voorziet dat het bedrijfsresultaat in heel 2019 „aanzienlijk lager” uitpakt ten opzichte van 2018.

De autofabrikant maakte eerder al bekend dat hij te kampen heeft met een krimp in de verkopen van Mercedes-Benz en inkoop van duurdere materialen.