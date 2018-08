„Dagvaarding SEC naar Tesla over tweet Musk”

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een dagvaarding gestuurd naar Tesla over de tweet van topman Elon Musk dat hij het bedrijf van de beurs wil halen en dat de financiering rond was. Dat meldde nieuwszender Fox op basis van ingewijden.

Een dagvaarding zou betekenen dat de SEC een formeel onderzoek is begonnen naar de zaak. Musk overtrad mogelijk de beursregels als blijkt dat zijn opmerking over financiering niet volledig klopt. Hij kan zich dan schuldig hebben gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.

Tesla en de SEC wilden geen commentaar geven op het bericht. Op Wall Street ging de koers van Tesla omlaag na de berichtgeving.