Dagvaarding blikfabrikant om onderbetaalde uitzendkrachten

FNV daagt blikfabrikant Trivium uit Deventer voor de rechter om onderbetaling van uitzendkrachten. Volgens de vakbond overtrad de producent daarmee meerdere wetten. „Duidelijker kan het niet. Trivium heeft willens en wetens mensen in hun bedrijf laten werken die tegen de regels in betaald werden”, aldus bestuurder Masja Zwart van FNV Metaal.

Als voorbeeld van onderbetaling wijst FNV naar de periode tussen 2012 en 2016. Toen werkten dertig heftruckchauffeurs via uitzendbureau Visser in de blikfabriek. Zij kregen tot 3 euro per uur minder betaald dan hun collega’s in vaste dienst. Verder liepen ze meerdere toeslagen mis en enkelen kregen zelfs geen loondoorbetaling bij ziekte. „Sommige uitzendkrachten liepen daardoor ruim 40.000 euro salaris mis”, aldus Zwart.

FNV stuurde Trivium woensdag een dagvaarding. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. FNV wil dat de uitzendkrachten het loon krijgen waar ze recht op hebben.

Bij Trivium werken wereldwijd bijna 8000 mensen, in Nederland zijn dat er ongeveer 800. De Nederlandse medewerkers vallen allemaal onder de cao Metalektro. Trivium kon nog niet reageren.