Dagelijks 4 of 5 rechtszaken om coronavouchers

Gedupeerde reizigers hebben nog steeds moeite om hun geld terug te krijgen van vliegtuigmaatschappijen. Claimbureau Aviclaim voert zo’n 4 of 5 rechtszaken per dag. Luchtvaartmaatschappijen moeten vanaf 1 oktober binnen 7 dagen de kosten van geannuleerde vluchten terugbetalen. Nu geldt een termijn van 60 dagen.

De Consumentenbond ontving sinds maart ongeveer 1400 klachten. 150 hiervan kwamen binnen in de laatste anderhalve maand. „De belangrijkste klacht is dat mensen nu lang wachten op een voucher of geld.” Volgens de bond is „alles op papier nu geregeld” maar lopen reizigers nog vaak tegen een muur aan.

Dat merken ook de claimbedrijven, die voor gedupeerde reigers rechtszaken voeren. EUclaim begeleidt 3500 claimers. „Die zaken worden goed uitbetaald, omdat dit om ‘onbetwiste vorderingen’ gaat. Mensen hebben gewoon recht op hun geld. Ook wanneer bedrijven een dagvaarding ontvangen, betalen zij meteen.”

Claimbureau Aviclaim, dat 4100 mensen bijstaat, heeft 108 rechtszaken lopen. „Meestal schikken ze en soms komt het voor de rechter. De meeste consumenten krijgen hun geld dan terug.” Het totaalbedrag van die zaken is bijna 175.000 euro. Volgens Aviclaim betalen KLM en Transavia de afgelopen tijd beter uit.

Transavia richtte ook een speciaal team op om de betalingen te verwerken. De budgetmaatschappij annuleerde vluchten van ruim 2 miljoen passagiers. „Het aanstellen van een nieuw team heeft geleid tot de verwerking van ruim 265.000 boekingen van in totaal 1,1 miljoen passagiers. Zij hebben hun geld ontvangen. De overige 0,9 miljoen passagiers hebben hun vlucht omgeboekt of gaan dat mogelijk nog doen.” Transavia heeft ongeveer 106 miljoen euro aan tickets terugbetaald van 1,1 miljoen passagiers.

Andere luchtvaartmaatschappijen willen niet laten weten hoeveel mensen een voucher hebben gekregen of hun geld terug hebben gevraagd.