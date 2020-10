Dag van de waarheid voor KLM en vakbonden

Vakbonden voor personeel bij KLM moeten zaterdag voor 12.00 uur hebben aangegeven of ze akkoord gaan met een langere periode van loonoffers. Van het antwoord van de bonden hangt veel af. Mogelijk komt het kabinet bij het uitblijven van een akkoord niet over de brug met financiële noodsteun voor de noodlijdende luchtvaartmaatschappij.

Vrijdag kwamen KLM en de vakbonden voor crisisoverleg bijeen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra had eerdere voorstellen voor bezuinigingen bij de maatschappij afgekeurd. Groen licht uit Den Haag is nodig voor een tweede tranche uit het pakket van noodleningen en kredietgaranties van 3,4 miljard euro.

Hoekstra vindt de looptijd van afspraken tussen KLM en vakbonden over de versobering van de arbeidsvoorwaarden te kort. Die overeenkomsten beslaan slechts een periode van anderhalf tot twee jaar. De bewindsman eist dat loonmatigingen voor alle KLM’ers moeten duren zolang het steunpakket loopt, namelijk tot 2025.

KLM wil dat vakbonden een zogeheten ‘commitment clausule’ ondertekenen, waarin ze beloven ook na 2022 akkoord te gaan met bezuinigingen op loon. Om 12.00 uur informeert de maatschappij het ministerie van Financiën of de handtekeningen van alle bonden binnen zijn.

Of dat lukt, hangt nog af van intern beraad bij vakbonden. Enerzijds zijn ze zich ervan bewust dat KLM omvalt als de financiële hulp achterwege blijft, nu de vliegmaatschappij door de coronapandemie gigantische verliezen lijdt. Maar ze voelen zich ook voor het blok gezet, omdat ze in minder dan één dag moeten beslissen over loonmatigingen die veel langer duren dan eerder verwacht.