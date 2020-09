DAF gedagvaard om verboden prijsafspraken

MKB-Claim is een bodemprocedure gestart tegen DAF en heeft de truckfabrikant gedagvaard voor schade als gevolg van het ‘truckkartel’. Door geheime prijsafspraken tussen fabrikanten hebben bedrijven volgens de claimorganisatie een te hoge prijs betaald voor de aanschaf van hun vrachtwagens. Ook zouden ze vervolgschade hebben geleden door te hoge verzekeringspremies.

Uit onderzoek van een ingeschakeld economisch bureau blijkt dat er gemiddeld 10,3 procent per vrachtwagen te veel is betaald in de periode van het kartel. De hoogte van de schade is afhankelijk van het jaar van aankoop en kan oplopen tot 30.000 euro per vrachtwagen. Voor de ruim 3000 aangesloten bedrijven schat MKB-Claim de schade op 410 miljoen euro.

Daarnaast vordert MKB-Claim te veel betaalde verzekeringspremies. Afnemers betaalden tot 5 procent te veel premie, omdat die mede gebaseerd is op de aanschafprijs van de vrachtwagen.

Alle grote Europese vrachtwagenbouwers deden mee aan het truckkartel dat van 1997 tot en met 2011 actief was. De Europese Commissie legde DAF, MAN, Daimler, Iveco en Volvo/Renault eerder al boetes op van in totaal bijna 3 miljard euro. Scania weigerde te schikken en kreeg een boete van ruim 880 miljoen euro.

Een eerdere poging van MKB-Claim om via de rechter tot een schikking te komen, liep in 2018 op niets uit.