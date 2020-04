DAF-fabrieken blijven langer dicht

De fabrieken van truckbouwer DAF blijven zeker tot en met 20 april gesloten vanwege de coronacrisis. Het Amerikaanse moederbedrijf Paccar heeft die maatregel afgekondigd voor al zijn fabrieken wereldwijd.

De productie in de DAF-fabrieken ligt al enkele weken stil. De fabriek in het Belgische Westerlo ging op 19 maart dicht, die in Eindhoven en het Britse Leyland sloten vier dagen later de deuren.

Toen de sluitingen in maart bekend werden gemaakt, was nog niet duidelijk hoe lang die maatregel precies zou duren. DAF heeft werktijdverkorting aangevraagd voor zijn personeel.