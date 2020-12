Cybersecuritybedrijf EclecticIQ haalt 20 miljoen euro op

Technologieleverancier en cybersecuritybedrijf EclecticIQ heeft 20 miljoen euro opgehaald onder leiding van Ace Management, een van de grootste investeerders in cybersecurity van Europa. Dat gebeurde in een investeringsronde waarin onder meer ook Invest-NL en KPN Ventures geld in het bedrijf staken. In totaal haalde de start-up in de afgelopen vier jaar 47 miljoen euro op bij investeerders.

Met het geld wil EclecticIQ de dienstverlening verbeteren voor overheden, grote ondernemingen en serviceproviders. Ook wordt het zogenoemde dreigingsintelligentieplatform verbeterd, waarmee overheden en bedrijven actuele dreigingen in kaart kunnen brengen.

Daarnaast worden de commerciële teams in Europa en de Verenigde Staten uitgebreid. Ook wil EclecticIQ naar het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Het bedrijf hoopt met de investering wereldwijde leider in cybersecurity te worden. EclecticIQ werd in 2014 opgericht.