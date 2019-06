Cv-ketelmaker Intergas in Amerikaanse handen

Maker van cv-ketels Intergas wordt overgenomen door de Amerikaanse branchegenoot Rheem. Hoeveel de Amerikanen voor het bedrijf uit Coevorden overhebben, is niet bekendgemaakt.

Intergas is in Nederland marktleider voor gasgestookte cv-ketels. De onderneming heeft ook dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. De naam Intergas blijft in Europa behouden. Het hoofdkantoor van het bedrijf blijft in Coevorden.

Rheem richt zich niet alleen op verwarming voor de particuliere markt, maar ook op koeling. Daarnaast maakt het bedrijf verwarmingssystemen voor zwembaden en verwarmings- en koelingssystemen voor bedrijven.