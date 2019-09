Curatoren Thomas Cook Duitsland aangesteld

Thomas Cook Duitsland heeft meerdere advocaten van het Frankfurtse kantoor Hermann Wienberg Wilhelm (HWW) aangewezen gekregen als voorlopige curatoren. De Duitse tak van de bankroete touroperator vroeg woensdag faillissement aan.

Een van de advocaten die zich met Thomas Cook Duitsland bezig gaat houden is Ottmar Hermann, die bekendstaat om zijn ervaring in insolventiezaken. Hij was eerder onder meer betrokken bij de liquidatie van het Duitse autobedrijf Karmann en het faillissement van bouwbedrijf Philipp Holzmann, waarvan destijds een deel in handen van de Nederlandse branchegenoot Heijmans kwam.

Thomas Cook Duitsland bood pakketreizen aan via merken als Neckermann Reisen, Ă–ger Tours en Bucher Reisen en had ongeveer 2000 mensen in dienst.