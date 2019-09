Curatoren Imtech: controle accountants faalde

De controle van de cijfers van installatiebedrijf Imtech door accountants van KPMG was jarenlang zeer gebrekkig. Het schuiven met miljoenen euro’s en ongebruikelijke transacties werden niet onderzocht, stelden de curatoren van Imtech maandag bij de tuchtrechter voor accountants.

Drie accountants wordt verweten dat ze onvoldoende kritisch en met onvoldoende diepgang de boeken onderzochten. Imtech, dat een wereldwijde omzet haalde van 5 miljard euro, ging in 2015 failliet mede door boekhoudfraude bij de Duitse dochter en grote verlieslijdende projecten.

Twee accountants die maandag terechtstonden, moesten de boeken van de dochterbedrijven onderzoeken. De derde accountant bewaakte de kwaliteit van de controles. Het tweetal keurde de jaarrekeningen 2011 van de Poolse en Duitse dochter goed, maar trok later die goedkeuring in. In 2013 werd 109 miljoen euro afgewaardeerd. „Elke controle was jarenlang ‘too little’ en de afwaarderingen waren ‘too late’,” aldus de advocaat van de curatoren.