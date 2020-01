Curator praat nog met meerdere partijen over doorstart Didi

De curator van de failliete kledingwinkelketen Didi is nog met meerdere partijen in gesprek over een mogelijke doorstart. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om de keten in afgeslankte vorm te laten voortbestaan.

De curator zou het liefst zien dat alle 81 winkels open blijven, maar er heeft zich geen partij gemeld met een dergelijk plan. Meer details en aantallen kan de curator evenwel niet geven, omdat dit het proces en daarmee de kansen op een doorstart in gevaar zou kunnen brengen.

Didi werd enkele weken geleden failliet verklaard. De keten leed al enkele jaren verlies, onder andere door felle concurrentie in de winkelstraat en online. Het bestuur van Didi had uitstel van betaling aangevraagd in de hoop een koper te vinden voor de keten, maar de financiële situatie bleek slechter dan gedacht.

Alle filialen van de failliete keten zijn nog open. Ze kunnen bij de huidige stand van zaken nog enkele weken open blijven. Over die periode krijgen de ruim vijfhonderd werknemers nog salaris uitbetaald. De webwinkel van Didi is nog altijd buiten bedrijf.