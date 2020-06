Curator hoopt op doorstart failliete winkelketen Sneakers

De curator van de failliete winkelketen Sneakers mikt op een doorstart. Daarbij is onder andere het streven om een deel van de circa honderd werknemers van de sportschoenenwinkels aan het werk te houden, laat hij weten.

Sneakers werd failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het bankroet treft de twintig winkels die in eigendom van de winkelketen zelf zijn, maar geldt niet voor de circa twintig franchisezaken. In tegenstelling tot de ‘eigen’ winkels van Sneakers zijn de franchisewinkels nog altijd geopend.

Wat de precieze aanleiding was voor het faillissement van Sneakers, kon de curator nog niet precies zeggen. Wel gaf hij aan dat de keten al voor de coronacrisis te kampen had met de moeilijke omstandigheden in de modewinkelsector, die mogelijk werden verergerd door de overheidsmaatregelen tegen de virusuitbraak.

De beste hoop voor een doorstart is er voor de webshop van Sneakers. Die onlinewinkel is op aangeven van de curator weer geopend.