Curaçaose oud-bankdirecteur Garcia veroordeeld

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrift en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.

Garcia was directeur van de Girobank op Curaçao. Als curator in het faillissement van Banco Maracaibo in 2010 maakte hij in totaal 11 miljoen dollar over naar verschillende buitenlandse bankrekeningen. Daarna is het gebruikt om aandelen Girobank te kopen, de bank waarvan Garcia directeur was.

Toen de rechter-commissaris later vragen begon te stellen over de stand van de faillissementsrekening heeft Garcia twee bankafschriften vervalst en een vals faillissementsverslag opgesteld, om voor te wenden dat de 11 miljoen dollar zich nog in de boedel bevond. In werkelijkheid was er nog maar 11.000 dollar over.

De straf is een jaar lager uitgevallen dan geëist. Dit vanwege de lange duur van de zaak en de hoge leeftijd van de ex-bankier.