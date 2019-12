Curaçaose bank kan ‘run’ niet aan

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de operaties van de Girobank bevroren. Dat betekent dat er geen transacties meer kunnen plaatsvinden met en via de bank. De maatregel is genomen nadat er een run was ontstaan door klanten die geld wilden opnemen. Dat zette volgens de Centrale Bank „een onredelijke druk op de liquiditeiten van de bank”.

De Centrale Bank staat garant voor de tegoeden van klanten van de Girobank tot een maximumbedrag van 10.000 Antilliaanse gulden (ongeveer 5000 euro). Het overgrote deel van de Girobank-klanten heeft minder dat dit bedrag op zijn rekening staan.

De Girobank valt al sinds 2013 onder een noodregeling van de Centrale Bank. In dat jaar werd de Curaçaose luchtvaartmaatschappij DAE failliet verklaard, waar de Girobank tientallen miljoenen guldens aan had geleend.

De 78-jarige oud-directeur van de Girobank, Eric Garcia, is in mei van dit jaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. In september van dit jaar zijn op Curaçao al de activiteiten van een andere bank, de Banco del Orinoco, door de Centrale Bank gestopt wegens „sjoemelactiviteiten”.