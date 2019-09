Curaçao stopt activiteiten ‘sjoemelbank’

Op Curaçao is door de rechter donderdag een noodregeling uitgesproken voor de Banco del Orinoco. Daarmee is de reguliere dienstverlening gestopt van deze internationale, niet-geconsolideerde bank die op Curaçao is gevestigd.

De noodregeling was aangevraagd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten na tientallen klachten van cliënten en vermoedens van witwassen en valsheid in geschrifte door de bank. Banco del Orinoco is een relatief kleine bank met enkele duizenden klanten.

De bezittingen van de bank zijn voorlopig bevroren. Dit betekent dat klanten op dit moment geen geld meer kunnen opnemen. Het is volgens de Centrale Bank op dit moment onzeker of de bank alle klanten en crediteuren volledig zal kunnen terugbetalen.