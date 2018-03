Cubaanse sigaar wint aan populariteit

Handgemaakte Cubaanse sigaren vonden vorig jaar gretig aftrek in een verder sterk dalende Nederlandse sigarenmarkt. De exclusieve importeur van de befaamde rookwaren in de Benelux, Cubacigar, zag zijn omzet met bijna 17 procent oplopen tot een kleine 24 miljoen euro. Alleen in Nederland ging het zelfs om een groei van bijna 32 procent.

In de voorgaande twee jaar gingen de verkopen van Cubacigar ook al omhoog. Volgens het bedrijf is de stijging mede te danken aan de groei van de economie en de vraag naar meer exclusieve producten. „We hopen ook deze groei door te kunnen zetten in 2018”, verklaart directeur Tony Hoevenaars.

Cubacigar is de distributeur van Habanos, bekend van merknamen als Cohiba, Montecristo en Romeo y Julieta. Cubacigar bestaat al sinds de jaren vijftig. De onderneming, gevestigd in het Vlaamse Overijse, levert Cubaanse ‘longfillers’ aan tabaksspeciaalzaken in Nederland, België en Luxemburg.