CU-SGP: EP-resolutie over coronacrisis gaat te ver

De SGP stemde vrijdag tegen een resolutie in het Europees Parlement over de aanpak van de coronacrisis. De ChristenUnie onthield zich van de stemming.

De stemming ging over een pakket aan oproepen en voorstellen die het Europees Parlement wilde doen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Volgens CU-Europarlementariër Peter van Dalen is het „helder dat diverse fracties nu de EU een stevig stap vooruit willen laten zetten naar een federaal Europa. Dat gaat me te ver en daarom heb ik me bij deze stemming onthouden.” „Een reeks punten bevalt mij niet, zoals meer eigen EU-inkomsten en meer macht naar de Commissie.”

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen stemde tegen de resolutie. „De oproep tot eurobonds was voor SGP een struikelblok in de resolutie.” „De SGP is voor solidariteit en samenwerking, met bijvoorbeeld medische apparatuur of uitwisseling van kennis. De bezwaren tegen eurobonds wegen zwaar voor de SGP.”