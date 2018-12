CU/SGP Den Haag: Verkoop Eneco via veiling oliedom

Energiebedrijf Eneco wordt via een veiling verkocht. „Oliedom”, vindt Pieter Grinwis, fractievoorzitter van de Haagse CU/SGP.

De aandeelhouders werden het maandag met Eneco eens over de veiling.

Het verkoopproces gaat komend voorjaar van start. Eneco verwacht dat de verkoop pas in 2020 afgerond zal worden.

Over de waarde die het bedrijf kan opleveren wilde een woordvoerder van Eneco niets zeggen. Eerder werden schattingen gedaan van 3 à 4 miljard euro.

Eneco en de aandeelhouders kijken tijdens de biedingsstrijd onder meer naar behoud van werkgelegenheid en het voortzetten van de duurzame koers.

De verkoop van Eneco door de aandeelhouders was een heet hangijzer. Het energiebedrijf is in handen van 53 gemeenten. Het energiebedrijf zegt dat „een groot aantal aandeelhouders” heeft laten weten hun aandeelhouderschap te willen beëindigen. Het strategisch belang zou zijn verdwenen sinds netbeheerder Stedin zelfstandig is.

Tegenstanders van een verkoop meenden juist dat ze meer invloed hadden op de werkgelegenheid en de duurzame koers als ze aandeelhouder bleven.

Energietransitie

Volgens Pieter Grinwis, fractievoorzitter van de CU/SGP-fractie in Den Haag, is de verkoop via een veiling een gemiste kans. „Het was al niet slim om Eneco te willen verkopen in deze fase van de energietransitie, maar nu wordt er ook nog eens voor gekozen om Eneco via een veiling te verkopen. Met als risico dat een fossiel bedrijf van dichtbij of veraf de nieuwe eigenaar van ons duurzame energiebedrijf wordt.”

De gemeente Den Haag heeft nu nog 16,55 procent van de aandelen van Eneco in bezit, en is daarmee na Rotterdam (31,69 procent) de grootste aandeelhouder.

Volgens Eneco zijn de verschillende geledingen „vastberaden om de privatisering voortvarend door te zetten.”

Arabische oliesjeik

Grinwis heeft moeite met de privatisering op zich, maar nog meer met de keuze om dit via een veiling te laten verlopen. „Je moet er toch niet aan denken dat Shell, of nog erger het Russische Gazprom of een of andere Arabische oliesjeik of Chinese multinational het voor het zeggen krijgt bij dit bedrijf, dat cruciaal is voor onze duurzame energievoorziening? Maar ook al komt er een mooi bedrijf uit de bus rollen, dan nog blijft de vraag waarom niet voor een beursgang is gekozen. Er ligt immers een prachtige kans om van Eneco een echt volksaandeel te maken en Eneco van ons te laten blijven.”

Volgens de fractievoorzitter levert een beursgang in eerste instantie wellicht iets minder op dan verkoop door een veiling. Anderzijds biedt het volgens hem de mogelijkheid om het bedrijf geleidelijk te verkopen, en de aandelen „met nadruk aan te bieden bij klanten en werknemers van Eneco en bij pensioenfondsen. Wat is nu mooier dan dat onder andere onze inwoners de kans krijgen mede-eigenaar van Eneco te worden? Bovendien is dat de beste garantie voor een groene en innovatieve koers van Eneco.”