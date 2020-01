Cryptoplatform Deribit verhuist naar Panama

Deribit, ’s werelds grootste handelsplatform voor bitcoinderivaten en andere crypto-opties, gaat verhuizen. Volgende maand verplaatst het bedrijf zijn activiteiten van Nederland naar Panama, om strengere regelgeving te ontlopen.

Nederland gaat waarschijnlijk nieuwe Europese regels aannemen wat „zou betekenen dat we een uitgebreide hoeveelheid informatie van onze huidige en toekomstige klanten moeten eisen”, stelt het in Amsterdam gevestigde bedrijf in een brief aan klanten. Met ingang van 10 februari zal het platform daarom worden geëxploiteerd door DRB Panama, een dochteronderneming van het Nederlandse Deribit.

Veel cryptoplatformen doen op zijn minst een beperkte check naar hun gebruikers om ervoor te zorgen dat ze geen geld witwassen of verbonden zijn met terrorisme. Maar bij Deribit is het aan handelaren om deze informatie vrijwillig te verstrekken. Binnenkort gaat er overigens wel een en ander veranderen bij Deribit. Maar ook dan zal het platform mensen niet zomaar om een paspoort of officiële identificatie vragen.