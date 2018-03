Cryptomunten weer onder druk

Verschillende cryptomunten stonden vrijdag weer eens onder druk. Een bitcoin, in totale marktwaarde de grootste cryptomunt, werd vrijdagochtend op Coinmarketcap voor circa 8700 dollar verhandeld. Dat betekende in een dag tijd een daling van meer dan 13 procent. Ook andere valuta’s leverden in eenzelfde orde van grootte in. In een week tijd is sprake van een waardedaling van meer dan 20 procent.

Reden voor de recente daling is onder meer de angst voor strenger toezicht. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) herhaalde het voornemen om de handel in cryptovaluta’s strenger te willen reguleren. Ook Nederland wil de handel aan banden leggen. Verder zorgden berichten over een kraak bij een Japanse cryptobeurs voor onrust.

Ook de afwikkeling van de eerder failliet verklaarde cryptobeurs Mt. Gox zette de koersen onder druk. Curatoren verkopen grote hoeveelheden bitcoin uit de boedel van Mt. Gox. De verkoop van deze munten zou marktverstorend werken.