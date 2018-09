Cryptomunten weer hard onderuit

Cryptovaluta’s zijn in korte tijd weer sterk in waarde gedaald. Bekende digitale munten als de bitcoin, ethereum en ripple leverden het afgelopen etmaal tot ruim 20 procent in, zo blijkt uit de online koersborden van Coinmarketcap.com.

De duikvlucht volgt op een artikel van Business Insider. Dat zakenblad meldde eerder deze week dat Goldman Sachs afziet van plannen om een handelsdesk voor cryptomunten op te zetten. Zou een zakenbank van dit kaliber instappen in cryptomunten, dan zou dat een opsteker zijn voor de reputatie van cryptovaluta’s. Die worden door professionele beleggers nog altijd met argusogen bekeken.

Cryptomunten kregen deze zomer al een klap te verwerken. De Amerikaanse beurswaakhond SEC wees aanvragen af voor een zogeheten exchange-traded fund die de waarde van de bitcoin volgt.