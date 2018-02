Cryptobezitters boos op gesloten beurs

Bezitters van cryptomunten als bitcoin zijn boos op de grote Binance-beurs. Het platform, waar in de digitale munten kan worden gehandeld, ging donderdag een uur dicht voor onderhoud. Door problemen was de beurs echter ruim 31 uur gesloten.

In de tijd konden eigenaren van cryptomunten die bij Binance gestald waren die munten dus niet verhandelen. Dat leidde tot de nodige kritiek op Twitter, maar ook geruchten dat er sprake was van een hack. Oprichter Zhao Changpeng ontkende dat. Onlangs staakte de Japanse bitcoin-beurs Coincheck de handel om daarna bekend te maken dat door een hack voor ruim 400 miljoen euro aan digitale munten gestolen was.

De handel op Binance ging vrijdag omstreeks 11.00 uur (Nederlandse tijd) weer, met horten en stoten, van start. De afgelopen week zijn digitale munten na een dip weer opgekrabbeld. Bitcoin is momenteel ongeveer 8200 dollar waard, ongeveer gelijk aan vorige week. Ook ethereum, dat ongeveer 825 dollar waard is, is vrijwel op hetzelfde niveau als zeven dagen geleden.