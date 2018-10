Crypto’s volgen aandelenmarkt omlaag

De waarde van cryptomunten zoals de bitcoin stond donderdag onder druk. Met de daling volgden de crypto’s het voorbeeld van de aandelenmarkten, die wereldwijd onder druk staan door een mix van nervositeit over de oplopende rentes en handelsvrees.

Cryptomunten werden lang juist gezien als een zogenoemde safe haven, een relatief veilige belegging in tijden van onrust op de aandelenmarkten. Beleggers steken hun geld in dat soort gevallen ook onder meer in goud. „De dagen van crypto’s als safe haven en als op zichzelf staande belegging lijken geteld”, zegt een cryptohandelaar in Hongkong.

De bitcoin werd donderdagochtend in een half uur 250 dollar minder waard en werd volgens handelsplatform Coinmarketcap voor ongeveer 6300 dollar verhandeld. Andere cryptomunten gingen verhoudingsgewijs nog harder omlaag.