Cruiseschepen varen niet uit om coronavirus

Verschillende cruisemaatschappijen hebben reizen in de regio Azië geschrapt vanwege de uitbraak en de verspreiding van het coronavirus. Onder meer de Amerikaanse cruisemaatschappijen Royal Caribbean en Carnival laten schepen niet uitvaren.

Voor Royal Caribbean vaart het schip Spectrum of the Seas door Aziatische wateren. Volgens de maatschappij is dat het enige schip in de vloot dat in China is gelegen. De geplande afvaarten op 27 en 31 januari gaan niet door. Het 347 meter lange schip kan tot 4905 passagiers herbergen. Vakantiegangers die de cruise hadden geboekt, krijgen hun geld terug.

Ook Carnival maakte bekend dat reizen bij dochter Costa Cruises geannuleerd zijn. Dat onderdeel heeft de komende dagen negen afvaarten in de planning staan. In overleg met Chinese autoriteiten worden deze tijdelijk opgeschort.

China is een groeiende markt voor Amerikaanse cruisemaatschappijen. De annuleringen zullen volgens marktkenners merkbaar worden in de financiële resultaten van de ondernemingen. Gedupeerde reizigers krijgen hun geld terug.

Op de aandelenbeurs in New York leverden Caribbean en Carnival tot wel 7,5 procent aan beurswaarde in. Sectorgenoot Norwegian Cruise Line verloor in het kielzog bijna 3 procent aan beurswaarde.