Cruisebedrijf Carnival wil nog eens 1 miljard ophalen om crisis

Cruiseconcern Carnival wil nog eens 1 miljard dollar ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het moederbedrijf van onder andere Holland America Line en Costa Cruises heeft de meeste van zijn schepen door de coronacrisis nog voor anker liggen, waardoor het bedrijf zwaar verlieslatend is.

Op basis van voorlopige cijfers meldt Carnival een nettoverlies van 2,9 miljard dollar in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Ondanks de zeer voorzichtige herstart van cruises door Aida en Costa Cruises denkt het bedrijf dat het geld onverminderd hard de kas uitstroomt.

In een eerder handelsbericht repte Carnival van een negatieve kasstroom van 650 miljoen dollar per jaar, en aan dat vooruitzicht verandert volgens het bedrijf weinig tot de jaarwisseling. Om zich daar tegen in te dekken, haalde Carnival sinds maart al 12 miljard dollar aan financiering op.

Carnival wil om kosten te besparen dit jaar zeker achttien schepen die minder efficiënt zijn van de hand doen. Dat staat gelijk aan meer dan een tiende van de volledige capaciteit. Eerder dit jaar werd al bekend dat Holland America Line zijn schepen de Rotterdam en Amsterdam zou verkopen.