Cruise- en rondvaartbedrijven luiden noodklok over coronacrisis

De passagiersvaart in Nederland, met bijvoorbeeld riviercruises en rondvaartboten, heeft buitengewoon veel last van de coronacrisis. Veel ondernemers maken zich grote zorgen over het voortbestaan van hun bedrijven en vinden dat de overheid meer moet doen om de sector te hulp te schieten. „Er dreigt een kaalslag. Misschien wel een Amsterdam zonder rondvaartboten”, aldus een bezorgde ondernemer.

Vanwege de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, ligt de passagiersvaart al sinds 16 maart stil. Dat is het slechtst denkbare moment voor de sector omdat dan net het vaarseizoen is begonnen, waarin al het geld moet worden verdiend. Volgens brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn de eerste faillissementen al te melden en zullen er nog meer volgen. Zij hebben gevraagd om een noodfonds voor de passagiersvaart.

Ramon van der Storm is directeur van Blue Boat Company. Deze rederij telt zeventien boten en verzorgt bijvoorbeeld rondvaarttochten in Amsterdam en heeft 150 werknemers in dienst. Jaarlijks vervoert het bedrijf normaal gesproken wel 750.000 mensen. „Het wordt een bloedbad. We mogen niet varen en er zijn gewoon geen toeristen, geen evenementen. Je kunt niets beginnen zolang het toerisme stil blijft liggen. Dit is echt heel serieus. Je gaat echt naar nul.”

„Het is gewoon heel zwaar”, zegt directeur Gertjan Nell van Rederij Van Hulst met acht rivierschepen voor rondvaarten, partijen en zakelijke evenementen, goed voor circa 100.000 passagiers per jaar. De rederij heeft zestig mensen in dienst, van wie twintig voltijds. „We zijn compleet stilgelegd. Onze orderportefeuille zat bomvol met boekingen uit de hele wereld. Maar nu is alles weggevallen terwijl de kosten doorlopen. Er moet absoluut een vangnet komen voor bedrijven die door de crisis in de problemen komen.”

De ondernemers hopen per 1 juni weer te kunnen varen, met beperkende maatregelen zoals de 1,5 meterregel. Ze hebben maatregelen getroffen tegen de virusuitbraak, bijvoorbeeld door plexiglas schermen en looppaden aan te brengen. „Ik zal dolblij zijn als we weer kunnen gaan varen, al is het maar om iets van geld binnen te krijgen en je verliezen te minimaliseren. We begrijpen de maatregelen van de overheid, want veiligheid gaat voorop. Maar het is wel ingrijpend”, zegt Van der Storm.

Nell wijst er wel op dat dan veel minder mensen aan boord kunnen gaan dan vroeger. „Dan moeten we onze prijzen enorm verhogen om rendabel te blijven. Dat kan op langere termijn niet. We moeten uiteindelijk terug naar normale omstandigheden.”

De ondernemers vrezen dat vooral kleinere bedrijven in de passagiersvaart het loodje kunnen gaan leggen door de crisis of dat bedrijven besluiten te stoppen omdat de onzekerheid te groot is geworden. „Als bedrijven wegvallen is de kans dat iets terugkomt minimaal. Er zijn gewoon te veel risico’s”, denkt Van der Storm.

Nell laat weten er nog steeds veel zin in te hebben ondanks de malaise. „Ik ben nog jong, maar ik kan me goed voorstellen dat bijvoorbeeld ondernemers die ouder zijn er geen zin meer in hebben en niet opnieuw grote financiële verplichtingen willen aangaan om verder te gaan.”