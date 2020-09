Cristel van de Ven voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland

Cristel van de Ven is de voorzitter geworden van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). De nieuwe belangenvereniging is een krachtenbundeling van vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers. Zo willen ze meer invloed krijgen op de besluitvorming in Den Haag.

VZN laat weten dat het streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt. „Er is een noodzaak om te komen tot een herinrichting van de gehele arbeidsmarkt. De positie van zelfstandigen moet daarin duidelijk verankerd worden”, zegt Van de Ven. De komende tijd wil ze in gesprek met politieke partijen en sociale partners.

Van der Ven kan putten uit haar ervaring als voorzitter van de raad van toezicht van kennisorganisaties CROW en Blik op Werk. Ook is ze medeoprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau Factor 5.

De vier oprichtende partijen van VZN zijn ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en Ondernemend Nederland. Samen tellen de organisaties ruim 100.000 leden.