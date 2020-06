Crisis zorgt voor daling export met 11 procent in april

De export van goederen werd in april hard geraakt door de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was op jaarbasis sprake van een daling van de volumes met 11,2 procent. Dat betekende de grootste krimp na juni 2009. Verder zijn volgens het statistiekbureau de omstandigheden momenteel nog minder gunstig dan in april.

In april werden onder meer minder transportmiddelen en machines uitgevoerd. De daling van de export van producten van Nederlandse makelij was groter dan die van de wederuitvoer. Verder was het volume van de import in april 8 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de grootste krimp na oktober 2009. Bij de invoer ging het met name om minder transportmiddelen, machines en kleding.

Dat de omstandigheden momenteel minder zijn dan in april, komt volgens het CBS vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie veel groter was. Verder zijn ondernemers in Nederland, maar ook in Europa, in doorsnee minder te spreken over hun buitenlandse orderposities. Ook het vertrouwen van Europese ondernemers, in het bijzonder de Duitse zelfstandigen, was negatiever.

De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks.