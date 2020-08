Crisis zadelt Noors staatsfonds op met miljardenverlies

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft de eerste helft van dit jaar zijn waarde met 188 miljard kroon (17,9 miljard euro) zien dalen. De opleving op de aandelenbeurzen in het tweede kwartaal bleek niet voldoende om de recorddaling uit het eerste kwartaal weg te poetsen. Het fonds heeft een vermogen van omgerekend ruim 1 biljoen euro.

De Noren investeren in duizenden beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder grote namen als Shell, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook, Amazon en Nestlé. Het beleggingsfonds wordt beheerd door de Noorse centrale bank en is ook een belangrijke investeerder in Nederlandse staatsobligaties en aandeelhouder van veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Over de opvolging van topman Yngve Slyngstad, die ruim twaalf jaar aan de leiding stond van het concern, is nog een hoop te doen. De benoeming van de beoogde kandidaat Nicolai Tangen, topman en oprichter van investeringsfonds AKO Capital, loopt uit op een politiek debacle. Nog altijd is niet duidelijk of Tangen per 1 september aan de slag kan. Mogelijk dat het Noorse parlement zich met de benoeming gaat bemoeien, of er mogelijk zelfs een streep door zet.

Er is met name kritiek op de wijze waarop de Noorse centrale bank Tangen heeft gerekruteerd. Daarbij zou te weinig oog zijn geweest voor eventuele belangenverstrengelingen met het oog op de persoonlijke bezittingen van de beoogde nieuwe baas.