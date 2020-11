Crisis zadelt luchtvaartsector op met 157 miljard dollar verlies

De coronacrisis zadelt luchtvaartmaatschappijen wereldwijd op met verliezen van bij elkaar 157 miljard dollar. Dat berekende de internationale brancheorganisatie IATA. Met name over volgend jaar is de organisatie somberder dan eerst, omdat het nog wel enige tijd zal duren voordat bijvoorbeeld vaccinatieprogramma’s zijn opgetuigd.

Voor 2021 rekent IATA op een tekort van 39 miljard dollar. Dat bedrag is dubbel zo hoog in vergelijking met een eerdere raming in juni. Met name de verscherping van de coronamaatregelen vertroebelt de vooruitzichten. Voor dit jaar zullen maatschappijen voor 118,5 miljard dollar bloeden door de crisis.

De verliezen in de sector zijn volgens IATA vijf keer groter dan tijdens de vorige crisis in 2008-2009. De verwachting nu is dat in de sector pas eind 2021 weer geld wordt verdiend. Daarmee is de IATA weer iets positiever dan in de zomer.

De reizigersaantallen dit jaar zullen 61 procent zijn gedaald in vergelijking met 2019. Daarmee ligt het passagiersvervoer door maatschappijen op het niveau van zeventien jaar geleden. De inkomsten zullen dalen van 612 miljard dollar vorig jaar naar 191 miljard dollar dit jaar.

Om de sector te helpen zouden landen quarantainemaatregelen af moeten schaffen en alternatieven in moeten voeren, zegt IATA. De luchtvaartsector zelf kwam al met het plan van een eigen ‘coronapaspoort’ waarmee reizigers snel kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of de noodzakelijke negatieve test voor het coronavirus hebben ondergaan die in sommige landen verplicht is.