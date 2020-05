Crisis treft banen van bijna 12 miljoen Fransen

Tot nu toe hebben 11,7 miljoen Franse werknemers zich gemeld bij de overheid voor steun omdat ze door de maatregelen tegen het coronavirus tijdelijk geen of minder werk hebben. Het gaat om werknemers van in totaal 911.000 bedrijven, zei minister Muriel Pénicaud van Arbeid in een gesprek met nieuwszender France Info.

De Franse overheid stuurt richtlijnen uit voor bedrijven om werknemers weer aan de slag te kunnen laten gaan als de lockdown volgende week maandag wordt versoepeld. Zo moeten bedrijven en scholen zorgen dat iedereen 4 vierkante meter ruimte om zich heen heeft. Gezichtsmaskers worden niet verplicht gesteld. Verder is het niet toegestaan om bij alle werknemers de temperatuur te meten of iedereen te testen op het coronavirus.

De overheid zal werknemers aanmoedigen om weer te gaan werken, zei Pénicaud. Het steunplan voor tijdelijke werkloosheid blijft voorlopig ook behouden, maar de Franse staat zal wel proberen een deel van de kosten daarvan naar bedrijven in bepaalde sectoren over te hevelen.