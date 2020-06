‘Crisis remt overgang naar hernieuwbare energie slechts af’

De coronacrisis remt de overgang naar hernieuwbare energie af, maar de vertraging is tijdelijk. De virusuitbraak zorgt er voor dat veel projecten op het gebied van wind- en zonne-energie worden uitgesteld naar volgend jaar. Maar in 2021 is daarom juist een sterk herstel te verwachten, zegt Mark Lacey, deskundige bij vermogensbeheerder Schroders.

De crisis gaat waarschijnlijk wel gepaard met een hoge werkloosheid. Dat zal tijdelijk zijn uitwerking hebben op de vraag naar bijvoorbeeld elektrische auto’s en zonnepanelen. „In crisistijd zal een huishouden die niet als prioriteit zien.” Ook de lagere benzineprijzen van de laatste tijd en daardoor lagere behoefte aan elektrisch vervoer gaan volgens Lacey op een gegeven moment weer over.

De noodzaak om actie te ondernemen vanwege de klimaatverandering blijft in zijn ogen onverminderd hoog. De Europese Unie werkt daarnaast al langer aan een geleidelijke uitfasering van auto’s op benzine en diesel, stelt de kenner. En de maatregelen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs staan ook nog overeind. Verder pleiten veel economen en andere partijen er de laatste tijd voor om de economie straks uit de crisis te helpen door flink te investeren in groene projecten.