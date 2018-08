Crisis lira raakt ook andere valuta

De economische crisis in Turkije waardoor de lira een duikvlucht neemt, zorgt ook voor druk op munteenheden uit andere opkomende economieën. Investeerders deden wereldwijd niet alleen Turkse beleggingen van de hand, maar haalden ook geld weg uit landen als Zuid-Afrika, Argentinië en India.

De Zuid-Afrikaanse rand verloor tijdelijk zo’n 9 procent, al herstelde de munt zich daarna deels. De centrale bank van Argentinië nam maandag maatregelen om de waardedaling van zijn munteenheid tegen te gaan. De peso heeft het al het hele jaar moeilijk, maar had last van de nervositeit onder beleggers. Als het beleggers te heet onder de voeten wordt dan steken ze hun geld doorgaans liever in veilig geachte beleggingen of valuta’s, zoals de Zwitserse frank, de dollar of goud.

Maandagochtend kondigde de centrale bank in Turkije maatregelen aan, maar die konden het vertrouwen op de markten niet herstellen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei afgelopen weekend ook niet bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te willen kloppen voor steun.

Analisten denken overigens niet dat de dip voor valuta in andere landen aanhoudt. Er is immers geen directe link tussen Turkije en bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Ook zijn er geen andere opkomende markten met dezelfde „giftige mix” als Turkije, zegt analist Paul McNamara uit Londen. „Alleen Argentinië heeft ook een handelstekort, maar die hebben minder hoge schulden.”