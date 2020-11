‘Crisis-cao’ voor werknemers van garagebedrijven

Voor de tienduizenden werknemers van garagebedrijven in Nederland hebben vakbonden en werkgevers een ‘crisis-cao’ afgesloten. De branche gaat vanwege de coronacrisis door een moeilijke periode. Daarom zijn de vakbonden blij dat er toch nog een beperkte loonsverhoging is geregeld.

„We hebben ondanks de pittige corona-effecten, die in sommige ondernemingen erg voelbaar zijn, toch nog een redelijke loonsverhoging kunnen afspreken. Mét een ontsnappingsclausule voor de bedrijven die onder water staan”, legt CNV-bestuurder Nicole Engmann-van Eijbergen uit. Volgens haar was ook dat laatste erg belangrijk. „Het overeind houden van bedrijven is minstens zo belangrijk als een loonsverhoging. Werkgelegenheid prevaleert.”

Het akkoord bevat een loonsverhoging van 2 procent die wordt verdeeld over de looptijd van 17 maanden. Volgens FNV-bestuurder Albert Kuiper zijn er daarnaast afspraken gemaakt die passen bij de bijzondere omstandigheden. „Als bedrijven in problemen zijn, kunnen zij de loonsverhoging bijvoorbeeld uitstellen in ruil voor extra vrije dagen, die we ‘crisisbestrijdingsdagen’ noemen. En als bedrijven overheidssteun krijgen via de NOW-2- en NOW-3-regeling, hoeven zij de eerste loonsverhoging helemaal niet te betalen.”

Volgens werkgeversorganisatie BOVAG vallen er onder de cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven in totaal 79.665 werknemers. Zij werken bij bijna 12.000 verschillende bedrijven.