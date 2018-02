Crimineel laat babyfoon voor zich werken om cryptomunt te delven

Waar geld is, zijn criminelen. Dat geldt in de echte wereld, maar zeker in de anonieme wereld van de virtuele munt.

De nieuwste trend is cryptojacking, oftewel stiekem gebruikmaken van andermans apparaten om virtueel geld te winnen.

Cryptojacking is een samenvoeging van cryptocurrency (virtueel geld) en hijacking (kapen). Virtueel geld wordt gewonnen –ook wel mining genoemd– door met computers wiskundige formules op te lossen. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning. Per dag wordt er op deze manier meer dan 14 miljoen euro uitgekeerd voor het winnen van munten.

Dat minen is op zich volkomen legaal. Over de hele wereld staan enorme bedrijfspanden vol computersystemen die non-stop puzzelen. Maar het kan ook lonen om anderen stiekem het werk voor je te laten doen, zonder dat zij het doorhebben. En dat is cryptojacking.

De zogeheten cryptocriminelen kapen steeds vaker slimme apparaten om aan virtueel geld te komen, aldus beveiliger Trend Micro maandag. In huizen en bedrijven zijn steeds meer geavanceerde koelkasten, thermostaten, bewakingscamera’s, printers, babyfoons en speelgoed te vinden. Zij hebben geen enorme rekenkracht, maar het gaat wereldwijd om tientallen miljarden apparaten van consumenten die vaak niet al te best beveiligd zijn. Cybercriminelen kunnen de apparaten op commando –en buiten de eigenaar om– aan het rekenen zetten om geld te winnen.

Cryptojacking bloeit omdat er geen duidelijk slachtoffer is. Er wordt niets gestolen of platgelegd en een apparaat dat virtuele munten delft, blijft gewoon werken. Het eten zal niet bederven in een gekaapte koelkast en een router wordt hooguit een klein beetje trager. Mensen voelen daardoor geen aandrang om het te voorkomen.

„De meeste mensen begrijpen wel dat hun computer een virus kan oplopen, maar ze zijn zich niet bewust van de risico’s die andere apparaten lopen. Elk apparaat dat op internet is aangesloten, is in feite een kleine computer en is dus een mogelijk doelwit om te misbruiken, dus ook voor het delven van virtueel geld”, aldus Rense Buijen, technisch directeur van Trend Micro.

De crimineel bespaart de stroomkosten die de draaiende processor verbruikt. De eigenaar van het apparaat betaalt de energierekening. Een ander nadeel waar de eigenaar mee te maken kan krijgen is een tragere werking van het apparaat.

Cryptojacking is lastig te herkennen, maar wel goed te voorkomen. De Consumentenbond adviseert om een goede adblocker, een filter die bepaalde websites en advertenties kan blokkeren, te installeren.

Een voorbeeld van cryptojacking in Nederland is de actiepagina van Albert Heijn. In november 2017 ontdekte een bezoeker dat er een programma was geïnstalleerd op de website. Bezoekers hielpen, zonder het te weten, mee aan het produceren van de cryptomunt Monero.