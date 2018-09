Credit Suisse schikt fraudeonderzoek VS

De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een onderzoek naar fraude in de Verenigde Staten geschikt. De bank betaalt 10 miljoen dollar aan beurswaakhond SEC en de staat New York.

Credit Suisse had klanten voorgetrokken van wie de orders in maandelijkse kwaliteitsrapportages terecht zouden komen. Die rapportages zijn verplicht door de SEC om in de gaten te kunnen houden of beurshandelaren zich aan de regels houden.

De fraude werd gepleegd door een afdeling van Credit Suisse die sinds 2015 niet meer bestaat. Eerder werden de banken Barclays, Deutsche Bank en Bank of America Merrill Lynch ook al beboet voor soortgelijke vergrijpen.