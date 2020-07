Credit Suisse reserveert bijna een miljard voor slechte leningen

De Zwitserse bank Credit Suisse heeft in het tweede kwartaal weer honderden miljoenen Zwitserse franken gereserveerd voor slechte leningen vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers. Credit Suisse heeft in het eerste halfjaar in totaal ruim 860 miljoen Zwitserse frank (800 miljoen euro) apart gezet.

Eerder waarschuwde de Zwitserse centrale bank al dat leningen die de banken hebben verstrekt aan bedrijven en particulieren maar ook aan klanten in het buitenland aan kwaliteit zullen inboeten. Dat komt omdat de coronacrisis de financiën van bedrijven onder druk zet. Ook verliezen veel mensen hun inkomen waardoor het lastiger wordt om leningen terug te betalen.

Credit Suisse wil vanaf 2022 jaarlijks 400 miljoen Zwitserse frank besparen. Ook wil het een wereldwijde investeringsbank opzetten door een aantal divisies samen te voegen.

De omzet van Credit Suisse is in het tweede kwartaal met 11 procent gestegen naar 6,1 miljard Zwitserse frank. „In een aanhoudende volatiele marktomgeving hebben we sterke prestaties geleverd, ondanks aanhoudende uitdagingen veroorzaakt door het coronavirus”, zei topman Thomas Gottstein. De winst steeg op jaarbasis met 24 procent, naar 1,2 miljard Zwitserse frank.