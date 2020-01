Creatieve industrie maakt snelle groei door

Het aantal banen in de creatieve industrie in Nederland neemt in rap tempo toe. Vooral op het vlak van design en ontwerpen is de werkgelegenheid in deze branche flink aangedikt, meldt het adviesbureau Media Perspectives op basis van eigen onderzoek.

De onderzoekers keken naar banen in de kunsten, het cultureel erfgoed, de media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. De creatieve sector telde in 2018 in totaal 344.000 banen en is sinds 2015 met gemiddeld 3,4 procent per jaar gegroeid. Dat is ongeveer twee keer zoveel als de jaarlijkse groei van de hele economie.

Het aantal designbanen nam het snelst toe. In vier jaar zijn er ruim 12.000 banen bijgekomen, een groei van gemiddeld 16 procent per jaar. De creatieve industrie zit de laatste jaren het hardst in de lift in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Een op de vijf banen in de creatieve sector is te vinden in de hoofdstad.