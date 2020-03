‘Crédit Agricole overweegt verkoop Nederlandse consumententak’

De Franse bank Crédit Agricole verkent de mogelijkheden voor een eventuele verkoop van zijn Nederlandse consumententak. Het financiële concern heeft daar een adviseur voor in de arm genomen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Crédit Agricole zelf ontkent vooralsnog dat een verkoop ophanden is.

Volgens de ingewijden wordt momenteel onderzocht of er partijen geïnteresseerd zijn in een overname. Crédit Agricole biedt in Nederland consumentenkredieten aan onder de merken Interbank, Findio en Kredietdesk.

De markt voor consumentenkredieten ligt de laatste tijd onder een vergrootglas. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nam eind november nog maatregelen tegen verstrekkers van consumentenleningen omdat zij zich niet aan de regels hielden. De AFM deelde toen twee boetes en zeven waarschuwingen uit en drong bij meerdere kredietverstrekkers aan op verbetering van de dienstverlening. Crédit Agricole zegde vorig jaar toe om meerdere klanten die te hoge rentes hadden betaald te compenseren.

Meerdere Europese banken slanken de laatste tijd hun productportfolio’s af vanwege lage rentes en stijgende kosten, meldt Bloomberg. Banken richten zich vooral op consolidatie in de markten waar zij het sterkst zijn.