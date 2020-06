CPB verwacht verdubbeling werkloosheid

De werkloosheid zal als gevolg van de coronacrisis dit jaar stijgen en volgend jaar zelfs zijn verdubbeld. Vooral zzp’ers en werkenden met een flexibel contract zullen daardoor geraakt worden.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport dat dinsdag verscheen, de juniraming.

De Nederlandse economie krijgt dit jaar waarschijnlijk te maken met de „sterkste krimp ooit”, namelijk 6 procent, schrijven de onderzoekers van het planbureau. De contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan hebben in Nederland geleid tot een „uitzonderlijke” terugval in de handel en uitgaven. Het gaat om zo’n 10 tot 15 procent. Dat veroorzaakt meer werkloosheid. Vooral zzp’ers en werkenden met een flexibel contract zullen veel minder goed aan werk kunnen komen.

In 2021 kan de economie wel weer redelijk groeien. Maar het hersteltempo kan tegenvallen als handelspartners in het buitenland het economisch zwaar te verduren krijgen. Hoe meer het herstel internationaal achterblijft, des te groter de kans dat banken in binnen- en buitenland in de problemen komen.

Daardoor wordt het moeilijker voor bedrijven om leningen te krijgen. Dat is negatief voor bedrijfsinvesteringen en de woningbouw. In zo’n scenario van zwak herstel blijft groei in 2021 uit en loopt de werkloosheid op tot boven de 10 procent, aldus het bureau.

„Het herstel kan bespoedigd worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie”, licht CPB-directeur Pieter Hasekamp toe.

Er moet echter geen tweede golf van coronabesmettingen komen, zegt het CPB. Door nieuwe contactbeperkende maatregelen die daarop volgen, zullen bedrijven dan namelijk een nog hardere klap krijgen. Volgend jaar zal de economie dan nog meer verslechteren en de werkloosheid oplopen.

Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot vertrouwen onder consumenten leidt. Als huishoudens en bedrijven hun bestedingen dan inhalen, kan de werkloosheid binnen de perken blijven. In zo’n scenario van sterk herstel kan de economie in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen, denkt het CPB.

Overigens is de uitwerking van het pensioenakkoord dat vrijdagavond werd gesloten, niet meegenomen in de raming. Dat beïnvloedt echter de cijfers niet, aldus het CPB.