CPB: uniforme CO2-prijs meest effectief

Om de uitstoot van CO2 het effectiefst te verminderen, zou voor iedereen een gelijke heffing voor de uitstoot van het schadelijke gas moeten gelden en niet alleen voor de grote vervuilers. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport over de economische gevolgen van zogeheten CO2-beprijzing.

In de discussie over CO2-reducties gaat het vooral over extra heffingen voor de grootste vervuilers. Door alleen de pijlen te richten op de "energie-intensieve industrie" worden volgens het CPB niet de meeste voordelen behaald. Dat gebeurt wel als iedereen zijn steentje bijdraagt. Ook dan zullen grote vervuilers volgens het CPB maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen.

Het planbureau wijst er ook op dat extra maatregelen in de gebouwde omgeving relatief duur zijn. Sowieso gelden hier al hoge belastingen, bijvoorbeeld op gas. Hier betalen huishoudens voor verbruik bijvoorbeeld al meer dan grote fabrieken.

Risico van uniforme prijzen is volgens het CPB wel het "weglekken" van CO2, met extra uitstoot in andere landen tot gevolg. Zeker omdat extra kosten de concurrentiepositie van bedrijven in de weg kunnen zitten. Voor sommige sectoren zouden daarom gerichte subsidies moeten worden gegeven om duurzame maatregelen te nemen. Ook zouden afspraken met andere landen effect kunnen hebben.