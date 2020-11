CPB publiceert novemberraming

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert donderdag zijn novemberraming. Deze bevat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het komende jaar en van de zogeheten middellangetermijnverkenning. Die laatste geeft inzicht in de periode 2022-2025 en vormt ook de basis voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

De aandacht zal vooral uitgaan naar de impact van de coronacrisis en de gevolgen van de tweede coronagolf op de vooruitzichten voor de Nederlandse economie. Het CPB heeft eerder gezegd dat de coronacrisis voor blijvende schade aan de economie zal zorgen, ook als het virus geheel onder controle is.

Eerder deze maand maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van dit jaar met 7,7 procent is gegroeid. Dat was de sterkste groei ooit gemeten, na een ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal toen de virusuitbraak en de lockdownmaatregelen duidelijk hun sporen nalieten.