CPB: Ook in 2020 zwakt economische groei af

De economische groei in Nederland valt volgend jaar terug. Dat komt voornamelijk door de terugloop van de wereldwijde groei.

In het binnenland zorgen problemen rond PFAS en stikstof er in mindere mate voor dat de groei een tandje terugschakelt, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn decemberraming. Het Amerikaanse handelsbeleid van importheffingen en handelsbarrières blijven samen met de brexit de grootste risico’s voor de economie.

Verwacht wordt dat dit jaar het bruto binnenlands product met 1,7 procent gegroeid is. In 2018 was dit nog 2,6 procent. Voor volgend jaar wordt verwacht dat de economie met 1,3 procent uitdijt.

Nederland doet het ondanks het lagere groeitempo vergeleken met andere eurolanden nog altijd goed, stelt CPB-directeur Van Geest. Ze voorziet dat de effecten van de problemen rond stikstof en de chemische stoffengroep PFAS voor Nederland op de korte termijn beperkt blijven.

Begrotingsoverschot

Waar de lonen in 2018 gemiddeld met 2 procent omhoog gingen, leidt krapte op de arbeidsmarkt ertoe dat ze dit jaar 2,5 procent en volgend jaar met 2,8 procent stijgen.

Het CPB raamt dat door onder andere extra uitgaven en lastenverlichtingen het begrotingsoverschot van de overheid kleiner wordt.

Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU), laat weten opnieuw een bevestiging te zien dat de economische groei over haar hoogtepunt heen is. „In het buitenland stagneert het producentenvertrouwen en de investeringen en Nederland is daar met zijn open economie uitermate gevoelig voor. Natuurlijk gaat de zorg voor de schepping ons ook aan, maar een overheid met rode cijfers kan geen groen beleid voeren. Daarom is het van essentieel belang nú actie te ondernemen om de economische klap op te vangen en te voorkomen dat bijvoorbeeld de bouwers straks op straat staan.”