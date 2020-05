CPB: jaag innovatie aan met prijsvragen

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en vernieuwende aanbestedingen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) als ze meer subsidie krijgen.

Met een op te richten Innovatietestfonds kan de overheid het inzicht vergroten in de werking en effecten van innovatie-instrumenten, opperen de onderzoekers. Vergeleken met andere landen wordt in Nederland weinig gebruikgemaakt van vernieuwende aanbestedingen en prijsvragen om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren. Ervaringen in de Verenigde Staten wijzen erop dat Nederland hierdoor belangrijke kansen mist.

De publicatie verschijnt midden in de coronacrisis. Daarom benadrukt het CPB dat van de maatregelen vooral de structurele effecten zijn bekeken. In een aantal gevallen zullen bepaalde effecten op korte termijn anders zijn dan op het moment van schrijven was voorzien, aldus de belangrijke adviseur aan het kabinet.