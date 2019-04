CPB: Help arbeidsbeperkte op andere manier

Gemeenten worden financieel niet gestimuleerd om mensen met een beperking aan een baan te helpen. In de huidige systematiek is het voor de gemeentekas aantrekkelijker om bijstandontvangers met een goede kans op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dat levert namelijk het maximale voordeel op: de gemeente bespaart op het bijstandsbudget en maakt nauwelijks kosten voor subsidies en begeleiding. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de financiering van loonkostensubsidies (LKS).

Het CPB wijst erop dat gemeenten minder mensen met een beperking aan een baan helpen dan gepland. Wellicht is een andere manier van financiering nodig om alle doelgroepen uit de Participatiewet aan het werk te krijgen. De CPB-notitie analyseert daartoe drie varianten om de verdeling van de financiële middelen aan de gemeenten meer te baseren op de daadwerkelijke kosten. Dat moet gemeenten prikkelen om meer begeleiding en LKS in te zetten.