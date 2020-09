CPB: effect lagere overdrachtsbelasting in 2011 onduidelijk

Of de woningmarkt in 2011 een boost heeft gekregen van de toenmalige verlaging van de overdrachtsbelasting, valt niet meer te bepalen, aldus het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet had het CPB gevraagd om hier onderzoek naar te doen.

Onlangs werd in Den Haag besloten om ook volgend jaar aan de overdrachtsbelasting te sleutelen. Starters op de woningmarkt hoeven die taks volgens de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen dan niet meer te betalen. Daarmee zouden ze meer kansen moeten krijgen op de krappe huizenmarkt.

In 2011 ging het om een verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent voor alle transacties met bestaande woningen. Volgens het CPB lukt het niet meer om het effect hiervan op de woningverkopen te achterhalen omdat een controlegroep ontbreekt. Een andere complicerende factor is dat er in dezelfde periode veel meer wijzigingen in het woningmarktbeleid werden ingevoerd, onder meer op het vlak van hypotheken. Daardoor is het lastig na te gaan wat één specifieke maatregel precies teweeg heeft gebracht, aldus het CPB.